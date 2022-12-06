Грудень, 06 в 17:52

Наразі дефіцит потужності в енергосистемі України становить 19% від прогнозного споживання.

Про це під час засідання уряду у вівторок, 6 грудня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що енергетики обіцяють ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів вже найближчими днями.

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– Ми розуміємо, що дефіцит потужності в енергосистемі зберігатиметься і надалі. Наразі він становить 19% від прогнозного споживання, – сказав прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, за останні місяці від масованих атак росіян пошкоджень зазнали 35% ключових об’єктів магістральних мереж.

– На 70% з них “прилітало” по два і більше рази. Вчора в одну з підстанцій на Одещині ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень, – підсумував він.

Раніше в Укренерго повідомили, що на відновлення обсягів виробництва електрики до того рівня, який був до вчорашньої масованої ракетної атаки РФ, знадобиться ще кілька діб.

За даними компанії, найбільше вчора постраждали Київська та Одеська області. Були пошкоджені деякі електростанції, а також частина електромереж.