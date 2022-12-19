Грудень, 19 в 6:16

Сьогодні вночі, 19 грудня, на Київщині та у Києві під час повітряної тривоги чули вибухи.

Про це повідомляють мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Оновлено о 07:00. Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

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Попередньо, двоє людей постраждали, їм надається допомога – вони під наглядом лікарів.

Усі служби працюють на місцях.

О 03:21 ночі голова області повідомив, що у регіоні працює ППО. За його словами, атака дронів триває.

– Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення тривоги. Подбайте про себе та близьких, – наголосив Кулеба.

Віталій Кличко о 6-й ранку повідомив, що пролунали вибухи у Шевченківському районі столиці. Всі служби вже працюють на місцях. Згодом кілька вибухів пролунали у Солом’янському районі.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 299 добу.

Фото: ГУР МО