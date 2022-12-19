Запеклі бої під Бахмутом і збиті дрони на Миколаївщині: що відбувається на 299 добу війни (онлайн)
Російський диктатор Володимир Путін тричі переносив вторгнення до України, заявив заступник глави ГУР Вадим Скібіцький.
Очільник Збройних сил Великої Британії Ентоні Радакін виступив за зміцнення зв’язків з РФ, повідомляє видання The Telegraph.
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розглянули ситуацію в Білорусі.
В Іркутській області спалахнула установка на нафтогазоконденсатному родовищі. Площа пожежі становила близько тисячі квадратних метрів.
Латвія виділяє майже €560 тис. на купівлю генераторів для українських державних засобів масової інформації.
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