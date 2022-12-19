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Після деокупації Херсона на півдні війна вступила в нову фазу – тепер російські військові дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Про це в інтерв’ю заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.