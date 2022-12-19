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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Запеклі бої під Бахмутом і збиті дрони на Миколаївщині: що відбувається на 299 добу війни (онлайн)

Запеклі бої під Бахмутом і збиті дрони на Миколаївщині: що відбувається на 299 добу війни (онлайн)

Російський диктатор Володимир Путін тричі переносив вторгнення до України, заявив заступник глави ГУР Вадим Скібіцький.

Очільник Збройних сил Великої Британії Ентоні Радакін виступив за зміцнення зв’язків з РФ, повідомляє видання The Telegraph.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розглянули ситуацію в Білорусі.

В Іркутській області спалахнула установка на нафтогазоконденсатному родовищі. Площа пожежі становила близько тисячі квадратних метрів.

Латвія виділяє майже €560 тис. на купівлю генераторів для українських державних засобів масової інформації.

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00:42 - 19 грудня

Після деокупації Херсона на півдні війна вступила в нову фазу – тепер російські військові дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Про це в інтерв’ю заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Після звільнення Херсона війна вступила в нову фазу. Російські солдати, виведені із Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Вони вважають ці регіони територією Росії, і хочуть продовжувати їхню повну окупацію, – говорить Скібіцький.

Обстріл Херсонської ОВА 14 грудня 2022

Фото: Херсонська ОВА

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00:40 - 19 грудня

У ніч на 19 грудня у Броварах стався вибух в одному із торгових приміщень. Причиною попередньо називають вибух генератора або газового балона.

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00:39 - 19 грудня

Київ не має нічого проти підзвітності оборонних постачань Україні з боку Вашингтона та надання будь-якої іншої допомоги, про необхідність якої заявляють деякі американські політики, запевнила посол у США Оксана Маркарова.

– Ми вітаємо прозорість та підзвітність! Ми працюємо із Конгресом на дуже потужній двопартійній основі, і не лише щодо звітності про те, що ми вже отримали – йдеться про кілька систем від НАТО в рамках безпекової допомоги, яку вже отримали – а й щодо бюджетної підтримки, – наголосила вона.

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00:38 - 19 грудня

Російські загарбники на Херсонщині перекидають частину сил на Запорізький напрямок в очікування наступу ЗСУ звідти.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він підтвердив повідомлення Генштабу ЗСУ, що велика кількість окупантів перемістилася з Каховки та Нової Каховки до Нижніх Сирогіз на трасі Херсон-Мелітополь, що на межі із Запорізькою областю. Там окупанти побудували фортифікаційні споруди.

Фото: Depositphotos

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00:28 - 19 грудня

Російський ракетний терор не обов’язково може посилитися ближче до Нового року, тож не варто пов’язувати дії ворога до дат.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в окупантів розписані “пріоритетні цілі” в нашій країні.

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