Ракетна атака на Харків: у місті пролунало кілька вибухів
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Сьогодні зранку у Харкові пролунало кілька потужних вибухів.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, попередньо є прильоти до Слобідського району. За якими об’єктами били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється.
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У місцевих Telegram-каналах повідомляють про мінімум чотири вибухи.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попереджає жителів міста не виходити з укриттів до відбою.
Зауважимо, що із самого ранку Росія почала запускати крилаті ракети зі стратегічної авіації та кораблів у морі. Про вдалу роботу нашої ППО повідомляють у Львівській, Рівненській, Вінницькій, Одеській, Полтавській областях, а також на Чернігівщині, Київщині, Сумщині тощо.