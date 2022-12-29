Грудень, 29 в 9:13

Сьогодні зранку у Харкові пролунало кілька потужних вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, попередньо є прильоти до Слобідського району. За якими об’єктами били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється.

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У місцевих Telegram-каналах повідомляють про мінімум чотири вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попереджає жителів міста не виходити з укриттів до відбою.

Зауважимо, що із самого ранку Росія почала запускати крилаті ракети зі стратегічної авіації та кораблів у морі. Про вдалу роботу нашої ППО повідомляють у Львівській, Рівненській, Вінницькій, Одеській, Полтавській областях, а також на Чернігівщині, Київщині, Сумщині тощо.