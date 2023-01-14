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Гучний ранок для окупантів: у Мелітополі пролунав потужний вибух

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

Під ранок у Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці центральної частини міста.

Про це розповів мер Іван Федоров.

За його словами, Сили оборони України постійно дають підказки росіянам забиратися з України, але ті ніяк не збагнуть цього.

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– Гучний ранок для рашистів у Мелітополі. Щойно у місті пролунав вибух, який чули мешканці центральної частини міста, – розповів Іван Федоров.

Він наголосив, що якщо до окупантів не доходить, то наші захисники будуть пояснювати загарбникам більш доступно.

Раніше Іван Федоров повідомив, що в окупованому Мелітополі зростає кількість іноземних “туристів” – росіян, бурятів, осетинів, кадирівців.

Також повідомлялося, що у центрі Мелітополя окупанти розставляють бетонні конуси.

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