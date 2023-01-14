Январь, 14 в 6:26

Под утро в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышали жители центральной части города.

Об этом рассказал мэр Иван Федоров.

По его словам, Силы обороны Украины постоянно подсказывают россиянам убираться из Украины, но те никак не поймут этого.

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— Громкое утро для рашистов в Мелитополе. Как только в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города, — рассказал Иван Федоров.

Он подчеркнул, что если до оккупантов не доходит, то наши защитники будут объяснять захватчикам более доступно.

Ранее Иван Федоров сообщил, что в оккупированном Мелитополе растет количество иностранных “туристов” — россиян, бурят, осетинов, кадыровцев.

Также сообщалось, что в центре Мелитополя оккупанты расставляют бетонные конусы.