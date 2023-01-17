В СБУ викрили зрадницю, яка виправдовувала вторгнення РФ

Січень, 17 в 13:29

Заступницю начальника структурного підрозділу Науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України викрили на антиукраїнській діяльності.

За даними Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, жінка після повномасштабного вторгнення РФ проводила серед своїх підлеглих агітаційну роботу в інтересах країни-агресора.

Вона також повторювала тези російської пропаганди про те, що збройна агресію проти України, розпочата у 2014 році, – це нібито “внутрішній громадянський конфлікт”.

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Співробітниця СБУ заперечувала воєнні злочини РФ та знищення росіянами українських об’єктів критичної інфраструктури, а також підтримувала “приєднання” до Росії тимчасово окупованих територій.

– У Службі безпеки сьогодні працює команда справжніх патріотів, які роблять свій вагомий внесок у перемогу України. Для любителів “руського міра” в ній точно немає місця. Ми і надалі будемо продовжувати курс на очищення спецслужби від зрадників різного калібру, – наголосив глава СБУ Василь Малюк.

Жінці оголошено підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Далі вирішиватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу.