Катували людей заради грошей у тюремний общак: СБУ знешкодила банди в трьох регіонах

Служба безпеки України знешкодила кілька банд, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумщини.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Зловмисники здійснювали розбійні напади на будинки людей та збирали “данину” з підприємців.

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Якщо їм відмовлялися платити хабарі вони катували своїх жертв та погрожували убивством.

Так. в Одесі слідчі затримали злочинців які діяли від імені злодія в законі Авто Копала. Він керував бандою через “смотрящего” за міським слідчим ізолятором та координував дії своїх поплічників на волі.

– Співробітники СБУ затримали активних учасників банди на спробі вбивства місцевого підприємця. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – йдеться у повідомлені

У Харкові нейтралізували злочинців, що вимагали гроші з громадян під надуманими приводами. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації, а потім за гроші пропонували їх вирішити.

– До складу організованої злочинної групи входили безробітні громадяни, кожен з яких раніше вже був неодноразово засуджений за вчинення кримінальних злочинів, – повідомили в СБУ

Усіх чотирьох учасників банди затримано на гарячому, під час чергового “вибивання” неіснуючого боргу, їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою).

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У Сумській області затримали угруповання, яке вимагало гроші з людей, зокрема переселенців.

Під час спецоперації затримано всіх учасників банди та їхнього організатора, який намагався втекти за кордон.

Злочинцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.