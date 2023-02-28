Один рятувальник загинув, ще четверо – поранені: РФ обстріляла Святогірськ

Уночі 28 лютого російські війська обстріляли Святогірськ Донецької області.

Поцілили окупанти в частину Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще четверо поранені.

– Це – усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника, швидкого одужання пораненим. Росіяни будуть покарані за все! – заявив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.