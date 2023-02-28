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Факти / Україна

Один рятувальник загинув, ще четверо – поранені: РФ обстріляла Святогірськ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Святогірська 28 лютого 2023

Уночі 28 лютого російські війська обстріляли Святогірськ Донецької області.

Поцілили окупанти в частину Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще четверо поранені.

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– Це – усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника, швидкого одужання пораненим. Росіяни будуть покарані за все! – заявив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 370-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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