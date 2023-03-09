Березень, 09 в 9:26

Сьогодні вночі під час масованої ракетної атаки в Україні російська ракета впала на два житлові будинки в селі Велика Вільшаниця Золочівської громади, що на Львівщині.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова Золочівської міської громади Ігор Гриньків повідомив, що російська ракета впала на два житлових будинки і знесла їх вщент. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих.

Зараз дивляться

Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п’яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.

Пожежа знищила три житлові будинки, три автівки, гараж і кілька господарських будівель.

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники.

Уночі 9 березня російська армія завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Проте постраждала і цивільна інфраструктура, є загиблі мирні люди.

Де саме були ворожі “прильоти”, читайте у нашому матеріалі.

Фото: скриншот із відео