США закликали Росію якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною та повернутися до переговорного процесу.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негря.

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Під час виступу Ден Негря наголосив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у захисті її суверенітету та підтримують українців, які потерпають від російських атак.

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Окремо американський дипломат звернув увагу на удари по цивільній інфраструктурі та культурній спадщині, зокрема згадав атаки РФ по Києво-Печерській лаврі.

Водночас він послався на позицію президента США Дональда Трампа, озвучену під час саміту G7.

— Як чітко заявив президент Трамп під час саміту G7 минулого тижня, Росія повинна укласти угоду. Час не на боці Москви, — сказав Негря.

За його словами, російська армія щомісяця зазнає значних втрат — близько 40 тис. військових убитими та пораненими, тоді як економічна ситуація у РФ залишається складною.

Також представник США зазначив, що Україна продовжує швидко адаптуватися та впроваджувати інновації на полі бою.

У Вашингтоні зазначили, що війна триває надто довго й її завершення можливе лише дипломатичним шляхом.

— Сполучені Штати налаштовані домогтися припинення вогню та досягнення шляхом переговорів угоди, яка покладе край російсько-українській війні якомога швидше. Годі! Настав час для негайного припинення вогню, — заявив дипломат.

Наприкінці виступу він закликав Україну та Росію повернутися до переговорів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення російсько-української війни президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському необхідно напряму поспілкуватися між собою.

За його словами, це питання обговорювали під час саміту G7, а сам він окремо контактував із лідерами обох держав. Також Трамп зазначав, що Росія зазнає більших втрат, оскільки веде наступальні дії.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що очікує реакції Кремля на свій відкритий лист із пропозицією прямих переговорів та припинення війни.

За словами глави держави, відкритий формат звернення був свідомим рішенням, адже він має змусити російське керівництво публічно відповісти на питання завершення війни та показати реальну позицію Москви.

Президент також підтвердив готовність до особистої зустрічі з Путіним, якщо російська сторона буде налаштована на реальне припинення війни.

Водночас у Кремлі розкритикували формат звернення, заявивши, що лист нібито не сприяє конструктивному діалогу.

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