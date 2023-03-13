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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині на російській вибухівці підірвалися четверо піротехніків і місцевий житель

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Херсонщині на російській вибухівці підірвалися четверо піротехніків і місцевий житель
Фото: ДСНС

Четверо піротехніків ДСНС і цивільний житель Херсонщини підірвалися на російській вибухівці у селі Посад-Покровське. Чоловік загинув на місці, а вибухотехніків госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, спеціалісти прибули на Херсонщину з Миколаївщини для допомоги колегам, але під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас.

Цього ж дня на протитанковій міні підірвався у полі місцевий житель, який тоді перебував в автомобілі, проте чоловік загинув на місці.

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Травмованих рятувальників госпіталізували. Медики повідомляють, що всі постраждалі вибухотехніки перебувають у стані середньої важкості.

У Херсонській ОВА наголошують, що сапери щодня ризикують життям для очищення території України від російських боєприпасів, тому закликають жителів бути обережними.

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