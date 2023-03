Одне з містечок стерто з лиця землі: через торнадо на півдні США загинули понад 20 людей

У США загинули щонайменше 24 людини після того, як кількома південними штатами пронісся потужний торнадо. Внаслідок стихії зруйновано будинки та відсутнє електропостачання.

Стихія обрушилася на штати Міссісіпі, Алабама та Техас. Як пише Sky News, негода супроводжувалася сильним штормом та градом розміром з м’ячі для гольфу.

У п’ятницю ввечері торнадо спричинив руйнування в містечках штату Міссісіпі Сільвер Сіті і Роллінг Форк, після чого продовжив рух на північний схід до Алабами зі швидкістю 112 км/год.

У Техасі два торнадо зі швидкістю вітру 160 км/год обрушилися зранку у п’ятницю, в результаті чого п’ятеро людей отримали поранення.

First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив про роботу пошуково-рятувальних команд. Влада тим часом надсилає більше машин швидкої допомоги і ресурсів для надання допомоги постраждалим.

Мер містечка Роллінг Форк Елдрідж Вокер у коментарі CNN повідомив, що стихія фактично стерла з лиця землі його містечко у штаті Міссісіпі. Повідомлялося, що там загинуло щонайменше 12 осіб.

