Березень, 31 в 12:07

На Херсонщині у селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє енергетиків, які працювали над відновленням електромереж, двоє з них загинули на місці.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один – дістав поранень, – йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна на місці трагедії вже працюють бригади швидкої допомоги.

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На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на російській міні: двоє загинули / 3 фотографии

Нагадаємо, напередодні у Миколаївській області автомобіль Держслужби України з надзвичайних ситуацій підірвався на російській міні. Внаслідок вибуху один зі співробітників обленерго дістав травм, його ушпиталили.

Фото: Херсонська ОВА