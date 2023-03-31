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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на російській міні: двоє загинули

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на російській міні: двоє загинули

На Херсонщині у селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє енергетиків, які працювали над відновленням електромереж, двоє з них загинули на місці.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

– Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один – дістав поранень, – йдеться у повідомленні. 

За словами Прокудіна на місці трагедії  вже працюють бригади швидкої допомоги.

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На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на російській міні: двоє загинули / 3 фотографии

Нагадаємо, напередодні у Миколаївській області автомобіль Держслужби України з надзвичайних ситуацій підірвався на російській міні. Внаслідок вибуху один зі співробітників обленерго дістав травм, його ушпиталили.

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Фото: Херсонська ОВА

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