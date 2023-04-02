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Факти / Україна / Суспільство

Попри розірвання договору: Онуфрій очолив недільну службу у лаврі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Онуфрій
Фото: УНІАН

Сьогодні, 2 квітня, митрополит УПЦ МП Онуфрій очолив недільну службу у Києво-Печерській лаврі.

Про це свідчать кадри, оприлюднені у соціальних мережах.

– Нехай молитвою преподобної Марії Господь збереже і благословить нашу святу обитель! – сказав Онуфрій після богослужіння в лаврі.

Нагадаємо, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра розірвав договір оренди з УПЦ МП.

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Представники церкви повинні були остаточно залишити територію лаври ще 29 березня, однак не зробили цього і досі. Вже кілька днів поспіль до заповідника приходять віряни, які виступають на підтримку московських священиків.

Також представники Московського патріархату перешкоджають роботі комісії Мінкульту, яка має розпочати роботу в лаврі з приймання-передання державного майна. Через це МКІП подало заяву в поліцію, а також позов до Господарського суду міста Києва.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

Того ж дня Павлу обрали запобіжний захід – його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов’язанням носити електронний браслет.

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