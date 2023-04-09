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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) звернулося до соціальних мереж, щоб активізувати роботу з вербування росіян і збору розвідданих, оскільки війна в Україні триває і кінця їй не видно.

Як пише Fox News, цей крок від Сполучених Штатів отримав неоднозначну оцінку експертів по Росії.

У відеоролику, розміщеному у Facebook і Twitter, показано сцени зі столиці США і російського посольства, а голос, що говорить російською мовою, повідомляє слухачам, що ФБР може змінити їхнє майбутнє, якщо вони зможуть надати США розвіддані.

Диктор каже, що ФБР шукає шпигунів, експатів і всіх, хто володіє інформацією про протидію Кремлю.

На відео чути чоловічий голос Алана Колера з відділу контррозвідки: “Ви хочете змінити своє майбутнє?”. Говорячи російською, він стверджує, що перший крок залежить тільки від самих росіян: “ФБР цінує вас. ФБР може допомогти вам, але тільки у вас є можливість зробити перший крок”.

Fox News зазначає, що ФБР, схоже, запустило свою програму в соціальних мережах у лютому в спробі спонукати росіян відвернутися від Кремля і агресії президента Росії Володимира Путіна після більш ніж річної війни в Україні та посилення геополітичної напруженості у відносинах із Заходом.