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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Повернення з РФ депортованих дітей та бої за Бахмут: 410-та доба війни (онлайн)

Повернення з РФ депортованих дітей та бої за Бахмут: 410-та доба війни (онлайн)

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00:13 - 09 квітня

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) звернулося до соціальних мереж, щоб активізувати роботу з вербування росіян і збору розвідданих, оскільки війна в Україні триває і кінця їй не видно.

Як пише Fox News, цей крок від Сполучених Штатів отримав неоднозначну оцінку експертів по Росії.

У відеоролику, розміщеному у Facebook і Twitter, показано сцени зі столиці США і російського посольства, а голос, що говорить російською мовою, повідомляє слухачам, що ФБР може змінити їхнє майбутнє, якщо вони зможуть надати США розвіддані.

Диктор каже, що ФБР шукає шпигунів, експатів і всіх, хто володіє інформацією про протидію Кремлю.

На відео чути чоловічий голос Алана Колера з відділу контррозвідки: “Ви хочете змінити своє майбутнє?”. Говорячи російською, він стверджує, що перший крок залежить тільки від самих росіян: “ФБР цінує вас. ФБР може допомогти вам, але тільки у вас є можливість зробити перший крок”.

Fox News зазначає, що ФБР, схоже, запустило свою програму в соціальних мережах у лютому в спробі спонукати росіян відвернутися від Кремля і агресії президента Росії Володимира Путіна після більш ніж річної війни в Україні та посилення геополітичної напруженості у відносинах із Заходом.

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