Повернення з РФ депортованих дітей та бої за Бахмут: 410-та доба війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський каже, що в оборонній підтримці від Польщі буде 200 бронетранспортерів Rosomak, хоча раніше кількість цієї техніки не уточнювалась.
У розшук оголосили попа УПЦ МП, який побив військового у Хмельницькому.
Окупанти намагаються примусово паспортизувати жителів Херсонщини, пропонуючи замість громадянства житло в Росії.
Росія проведе достроковий випуск з військових вишів через втрати на фронті, повідомили у Генштабі.
Румунські F-16 перехопили два російські винищувачі, які залетіли у повітряний простір НАТО.
Мін’юст США розпочав розслідування “витоку” документів про війну та підготовку наступу ЗСУ.
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