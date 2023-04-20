Не встигла втекти за кордон: у Києві затримали “посадовицю” так званого МВС ДНР

Ексспівробітниця “міграційної служби МВС ДНР” ще на початку повномасштабного вторгнення РФ переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу і планувала надалі втекти за кордон.

Проте контррозвідка Служби безпеки України встановила її місцезнаходження і затримала в орендованій квартирі.

Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція статті передбачає ув’язнення до 8 років.

Жителька Донецької області у вересні 2014 року добровільно пішла працювати на ворога, її призначили “старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи” так званої міграційної служби МВС ДНР.

Зрадниця допомагала місцевим гауляйтерам у придушенні руху опору, збираючи дані про місцевих жителів.

Окрім того, вона вела облік так званих сторожових карток, на яких зберігалася інформація про українських патріотів.

Під час обшуків правоохоронці знайшли “трудову книжку”, яка підтверджує її роботу на окупаційний режим.

Джерело : СБУ

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