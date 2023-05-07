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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Ростові-на-Дону прогриміли вибухи: над військовим госпіталем піднімається дим

Вибух
Фото: Depositphotos

У російському Ростові-на-Дону прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, над військовим госпіталем піднімається густий і чорний дим.

Місцеві жителі стверджують, що вони чули щонайменше п’ять вибухів. Російська сторона поки не коментує ситуацію.

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військовослужбовці, Вибух, госпіталізація, Ростов-на-Дону
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