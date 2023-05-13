Вибух у Києві – у місті тривога

У Києві чутно звуки вибухів. Раніше у місті було оголошено тривоги, а моніторингові пабліки повідомляли про присутність дронів у повітряному просторі.

Зараз тривога ще є, повідомляють про ворожу активність у повітрі.

Цієї ж години було чутно вибухи у Київській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

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