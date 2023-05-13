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Вибух у Києві – у місті тривога
У Києві чутно звуки вибухів. Раніше у місті було оголошено тривоги, а моніторингові пабліки повідомляли про присутність дронів у повітряному просторі.
Зараз тривога ще є, повідомляють про ворожу активність у повітрі.
Цієї ж години було чутно вибухи у Київській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.
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