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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи

дитина плаче
Фото: Pixabay

Підозрюваним у знущанні та сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою на Київщині обрали запобіжні заходи. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

За клопотанням ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури запобіжні заходи обрали для п’ятьох підозрюваних.

— 22-річний чоловік і 15-річні дівчина та хлопець перебуватимуть під вартою. Дівчата віком 14 та 17 років – під цілодобовим домашнім арештом, – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, четверо підлітків та чоловік під час розпиття алкогольних напоїв цькували та застосовували фізичну силу щодо 11-річної дівчинки.

За інформацією, троє дівчат силоміць тримали потерпілу, а 15-річний хлопець здійснював щодо неї дії сексуального характеру та намагався зґвалтувати. Злочин знімав на телефон 22-річний чоловік.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст.152 КК України. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Київська обласна прокуратура

Зґвалтування, Київська область, Насильство, Прокуратура
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