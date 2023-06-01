Задушив, коли ще жива мати стікала кров’ю від ударів сокирою: в Одесі син розчленував матір

В Одесі в одному зі сміттєвих контейнерів виявили відрізану голову жінки. Правоохоронці встановили, що загиблою виявилася 60-річна одеситка, яку позбавив життя у квартирі власний син.

У поліції зазначили, що повідомлення про моторошну знахідку надійшло їм вночі 30 травня.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили решту частин тіла небіжчиці, які розкидали в інші сміттєві контейнери. Згодом правоохоронці встановили особу загиблої та розшукали й затримали фігуранта.

Як повідомили у поліції, між 39-річним чоловіком та його матір’ю сталася сварка, під час якої він завдав жінці множинних ударів сокирою по голові, а коли вона впала на підлогу, то задушив її.

— Переконавшись, що жінка померла, фігурант у ванній кімнаті розчленував її тіло, розфасував по пакетах та пішов додому. Наступного дня він повернувся на місце скоєння злочину, забрав згортки та розклав їх по смітниках на одній із сусідніх вулиць, – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 КК України. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють всі обставини та мотиви злочину.

Також в межах досудового розслідування буде проведено низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить точну причину смерті жінки, та судово-психіатричну, яка визначить осудність чоловіка.

Джерело : Нацполіція

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