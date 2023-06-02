На Одещині СБУ арештувала активи припортової інфраструктури Марченко на майже 740 млн грн

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на акції Оксани Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

Йдеться про корпоративні права в АТ Ексімнафтопродукт, ПрАТ Синтез Ойл, ПрАТ Синтез Транзит, ТОВ Укрлоудсистем, АТ Одеснафтопродукт, ПрАТ Чорноморський паливний термінал та ТОВ Альбіон Коммодітіз.

Як з’ясували слідчі, дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур.

– Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь нашої держави, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Санкція статті передбачає покарання до восьми років тюрми. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Джерело : СБУ

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