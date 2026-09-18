Російські війська вночі та вранці 18 вересня продовжили атакувати українські регіони.

У Конотопі пошкоджені заклади освіти, житлові будинки, медична та залізнична інфраструктура, на Київщині під ударом опинився Фастівський район, а на Житомирщині після влучань спалахнули пожежі у складській та виробничій будівлях.

На Одещині російська атака пошкодила житловий сектор, підприємство, резервуари та склади, у Дніпропетровській області ворог понад десять разів атакував три райони.

Зараз дивляться

Напередодні ввечері російські війська також вдарили по торговельному центру в Запоріжжі, а в Києві безпілотник влучив у нежитлову будівлю.

Серед інших подій — МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо ядерної безпеки України, яка передбачає виведення несанкціонованого російського персоналу із Запорізької АЕС та відновлення українського контролю над станцією.

Про ці та інші події ночі та ранку 18 вересня — читайте в дайджесті.

Вибухи в Конотопі

Уночі проти 18 вересня російські війська атакували Конотоп Сумської області. У місті зафіксували пошкодження житлових будинків та низки цивільних та інфраструктурних об’єктів.

За даними міського голови Артема Семеніхіна, пошкоджені дитячий садок і школа, медичні заклади, об’єкти комунальної транспортної інфраструктури, залізниця та приватні підприємства.

Удари зачепили газотранспортну мережу, через що частина міста залишилася без газу. Також перебиті численні лінії електропередачі, тому в окремих районах можливі перебої зі світлом. Через наслідки атаки ускладнений рух вулицею Свободи.

За останніми даними, постраждали дві жінки 1965 та 1991 років народження. Інформацію про масштаби пошкоджень продовжують уточнювати.

Атака на Київщину

Уранці 18 вересня російські безпілотники атакували Фастівський район Київської області. Унаслідок удару постраждала родина з п’яти людей — двоє дорослих та троє дітей.

Діти зазнали акубаротравми та гострої реакції на стрес. Їх госпіталізували разом із батьком, який дістав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. У матері зафіксували гостру реакцію на стрес.

Унаслідок атаки один приватний будинок зруйнований, ще один пошкоджений. Пошкоджень також зазнав автомобіль, на місці сталися займання.

Рятувальники ліквідували пожежу та продовжують працювати на місці атаки.

Російські удари по Житомирщині

Російські удари по Житомирській області ввечері 17 вересня спричинили пожежі в Коростенському районі. Займання виникли у складській та виробничій будівлях.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Через небезпеку підрозділам ДСНС доводилося тимчасово відходити в безпечні місця.

Сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів, після чого пожежі ліквідували.

Удар по Києву

Увечері 17 вересня російські ударні безпілотники атакували Київ. Одне з влучань зафіксували в Подільському районі столиці.

За даними міського голови Віталія Кличка, БпЛА влучив у нежитлову будівлю.

Унаслідок атаки постраждав чоловік. Медики госпіталізували його до лікарні.

Інформацію щодо інших можливих наслідків удару уточнюють.

Масована атака на Одещину

Російські війська вночі та вранці масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Влучання зафіксували в житловому секторі та на інших об’єктах.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджені підприємство, резервуари та складські приміщення. Один приватний житловий будинок повністю зруйнований, щонайменше п’ять інших зазнали пошкоджень.

Також пошкоджені будівля ліцею, теплиці та кілька автомобілів. За попередньою інформацією, постраждали троє людей.

Окремо в Одесі внаслідок атаки пошкоджена двоповерхова будівля, яка не експлуатувалася. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. У місті минулося без постраждалих.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків. Правоохоронці документують наслідки російських ударів.

Атаки на Дніпропетровщину

Протягом ночі та ранку російські війська понад десять разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі пошкоджені підприємства. Постраждали двоє чоловіків віком 39 та 40 років. Старшого госпіталізували у стані середньої тяжкості, молодший лікуватиметься вдома.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та кіоск.

У Синельниківському районі росіяни атакували Петропавлівську громаду, де пошкоджена приватна оселя.

За даними обласної влади, протягом ночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною десять російських безпілотників.

Удар по торговельному центру в Запоріжжі

Увечері 17 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Один з ударів припав по торговельному центру Амстор на правобережжі міста.

Після влучання спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив приміщення та дах будівлі, а рятувальники працювали в умовах загрози повторних ударів.

Під час атаки у скейтпарку неподалік перебували діти. За даними Суспільного, вони встигли сховатися вглиб майданчика.

За інформацією обласної влади, повідомлень про постраждалих не надходило.

Серед інших об’єктів, які цього дня потрапили під російські удари в Запоріжжі, були цивільні підприємства, автобусні зупинки та громадський транспорт.

МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо ядерної безпеки України

На 70-й Генеральній конференції МАГАТЕ ухвалили резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Документ підтримали 63 держави.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, резолюція підтверджує принципи гарантування ядерної безпеки та захищеності, а також необхідність дотримання міжнародного права.

Документ закликає вивести із Запорізької АЕС несанкціонований російський військовий та інший персонал і відновити повний суверенний контроль України над станцією.

Окремо 49 країн та Європейський Союз підтримали спільну заяву із закликом негайно звільнити затриманих українських працівників ЗАЕС. Сибіга наголосив, що їхні знання та досвід необхідні для безпечної роботи атомної станції.

Вибух біля ТЦК на Львівщині розслідують як теракт

СБУ кваліфікувала вибух біля районного ТЦК у місті Миколаїв Львівської області 17 вересня як терористичний акт.

За даними слідства, близько 16:30 повз відчинені ворота Стрийського районного ТЦК та СП проїхав Daewoo Lanos. Камери зафіксували, як із переднього пасажирського місця на територію кинули вибуховий пристрій.

Коли до нього підійшов 55-річний офіцер ТЦК, стався вибух. Військовослужбовець дістав поранення, медичну допомогу йому надали на місці.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до інциденту.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 258 КК України — терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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