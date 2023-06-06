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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У ставку на ЗАЕС утримується рівень води, який був до підриву греблі Каховської ГЕС – Котін

У ставку на ЗАЕС утримується рівень води, який був до підриву греблі Каховської ГЕС – Котін
Фото: Факти ICTV

Зниження рівня води у Каховському водосховищі напряму не впливає на зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив президент Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом Петро Котін. За його словами, нині утримується нормальний рівень води.

– У самому ставку на ЗАЕС і в так званих чашах басейнів утримується нормальний рівень води, який у них був до підриву греблі Каховської ГЕС, – стверджує Котін.

Якщо вода у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції опускатиметься, тоді її потрібно буде додавати. Президент НАЕК Енергоатому розповів, що є певні алгоритми, як це робити.

– З вересня 2022 року енергоблоки ЗАЕС не працюють, тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається, тож наразі не було необхідності її додавати. Якщо у Каховському водосховищі взагалі не буде води, проєкт передбачає заходи його підживлення. Одним з останніх є використання підземної води зі свердловин на майданчику ЗАЕС, – поділився Котін.

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