Дисциплінарний орган УЄФА ухвалив рішення про застосування покарання щодо Шахтаря за перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелас.

Про це йдеться у рішенні на офіційному сайті УЄФА.

Покарання стосується матчу в польському Кракові, де гірники були номінальними господарями.

В УЄФА вирішили оштрафувати Шахтар на €30 тис. Крім того дисциплінарний орган постановив частково закрити трибуни стадіону клубу (включатиме закриття суміжних місць, що становлять щонайменше 10% місткості стадіону) під час наступного матчу в єврокубку, де Шахтар буде господарем.

Також покарання стосується расистської та/або дискримінаційної поведінки фанатів. Йдеться про “недозволені скандування та недозволені прапори/транспаранти”.

При цьому, дія дисциплінарної норми щодо закриття стадіону призупиняється на випробувальний термін у два роки, починаючи із дати рішення.

Крім того гірники отримали покарання за використання фанатами піротехніки. Клуб оштрафували за це на €4 тис.

Перший матч Шахтар – Крістал Пелас відбувся 30 квітня та завершився поразкою української команди із рахунком 1:3.

Нагадаємо, у квітні УЄФА оштрафував Шахтар за підсумками матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ (3:0). Також покарання отримав головний тренер Арда Туран.

