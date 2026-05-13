Найближчими тижнями можуть з’явитися нові випадки хантавірусу після спалаху інфекції на борту круїзного лайнера MV Hondius.

Про це повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус.

ВООЗ про спалах хантавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав країни світу готуватися до можливого збільшення випадків хантавірусу після спалаху на круїзному судні MV Hondius.

За його словами, наразі немає ознак масштабного поширення вірусу, однак ситуація може змінитися через тривалий інкубаційний період, який становить від шести до восьми тижнів.

Це означає, що нові випадки можуть з’явитися вже найближчим часом.

Спалах виник під час рейсу судна з Аргентини до Кабо-Верде. На борту померли троє пасажирів — громадяни Нідерландів і Німеччини.

Загалом підтверджено дев’ять випадків зараження вірусом Andes, який у рідкісних випадках може передаватися від людини до людини.

У Парижі повідомили, що 65-річна француженка, яка заразилася на судні, перебуває у критичному стані в реанімації та підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Медики зазначають, що вона має важку кардіопульмональну форму захворювання та супутні хвороби.

Іспанія, яка прийняла судно після відмови Кабо-Верде дозволити йому пришвартуватися, евакуювала понад 120 пасажирів і членів екіпажу на Тенерифе. Один із евакуйованих іспанців також отримав позитивний тест і має легкі симптоми.

Глава ВООЗ подякував уряду Іспанії та прем’єр-міністру Педро Санчесу за солідарність і співчуття, підкресливши, що така реакція має стати прикладом для інших країн.

Після евакуації пасажири були розподілені по різних країнах.

У Великій Британії готуються прийняти групу людей з віддалених островів Атлантики, які контактували з інфікованими, для проходження самоізоляції.

Водночас у Франції заявили, що наразі немає підтверджень мутації вірусу, хоча його повне генетичне секвенування ще триває.

Фахівці наголошують: через тісні контакти пасажирів під час подорожі ризик нових випадків залишається високим, що і стало підставою для попередження з боку ВООЗ.

Про проблеми зі здоров’ям стало відомо після появи у частини людей важких респіраторних симптомів.

Після спалаху хантавірусу на борту круїзного судна MV Hondius низка європейських країн запровадила посилені протиепідемічні заходи.

Зокрема, у Франції для контактних осіб діє обов’язковий медичний нагляд і карантин тривалістю до 42 днів, тоді як у Польщі потенційно контактних людей беруть під спостереження та проводять епідеміологічні розслідування.

Водночас влада посилює контроль за можливими ланцюгами передачі інфекції та відстежує всіх, хто міг контактувати з пасажирами після завершення круїзу.

