Пролунали вибухи у Смілі: ворог атакує Черкащину ударними дронами
Сьогодні, 13 травня, пролунали вибухи у Смілі Черкаської області. Ворог атакував ударними дронами.
Про це повідомив Сергій Ананко, міський голова Сміли.
Вибухи у Смілі сьогодні, 13 травня: що відомо
Перший вибух у Смілі пролунав близько 10:50. За даними Повітряних сил, в небі фіксуються російські ударні дрони.
Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що в регіоні оголошена підвищена небезпека через загрозу уданих БпЛА.
Станом на 11:50 пролунав четвертий вибух у Смілі.
— У Смілі працює ППО. Місто перебуває під атакою ворожих БпЛА. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу відбою повітряної тривоги, — написав у соцмережах Сергій Ананко.
Він зауважив, що існує загроза повторних ударів з повітря.
Сьогодні вночі було гучно у Полтаві. Зафіксовано влучання ворожих дронів в електропідстанцію. Понад 6,5 тис. абонентів залишилися без світла.
13 травня вночі РФ цілила дронами по промисловій інфраструктурі Одеського регіону. Зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень.
Зранку пролунали вибухи у Дніпрі. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.
Нагадаємо, що 1 квітня на Черкащині четверо людей загинули внаслідок вибуху дрона Shahed, який впав у полі між селами Золотоніського району.
