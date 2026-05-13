Сьогодні, 13 травня, пролунали вибухи у Смілі Черкаської області. Ворог атакував ударними дронами.

Про це повідомив Сергій Ананко, міський голова Сміли.

Перший вибух у Смілі пролунав близько 10:50. За даними Повітряних сил, в небі фіксуються російські ударні дрони.

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що в регіоні оголошена підвищена небезпека через загрозу уданих БпЛА.

Станом на 11:50 пролунав четвертий вибух у Смілі.

— У Смілі працює ППО. Місто перебуває під атакою ворожих БпЛА. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу відбою повітряної тривоги, — написав у соцмережах Сергій Ананко.

Він зауважив, що існує загроза повторних ударів з повітря.

Сьогодні вночі було гучно у Полтаві. Зафіксовано влучання ворожих дронів в електропідстанцію. Понад 6,5 тис. абонентів залишилися без світла.

13 травня вночі РФ цілила дронами по промисловій інфраструктурі Одеського регіону. Зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень.

Зранку пролунали вибухи у Дніпрі. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Нагадаємо, що 1 квітня на Черкащині четверо людей загинули внаслідок вибуху дрона Shahed, який впав у полі між селами Золотоніського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

