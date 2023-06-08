В Олешках вже дев’ять загиблих від повені після підриву ГЕС – мер

У тимчасово окупованому місті Олешки (Херсонська область) загинули щонайменше дев’ять людей через повінь після підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Про це розповів міський голова Олешків Євген Рищук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Йдеться про підтверджені жертви серед місцевих мешканців. Цифра не є остаточною.

– На цю годину вже виловили вісім тіл. І ми бачимо, що це будуть не останні жертви цієї повені. Зараз дев’ять підтверджених загиблих, – заявив Рищук, додавши, що очікує на підтвердження можливої загибелі ще двох мешканців міста.

За його словами, спливають тіла людей, які загинули надворі. Водночас тих, хто міг загинути всередині будинків, зможуть виявити лише після того, як зійде вода.

Інформації про зниклих безвісти наразі немає, оскільки відсутній нормальний зв’язок із містом. Але місцеві мешканці, які раніше виїхали, зараз активно шукають своїх зниклих родичів у групах у соцмережах.

Рищук також поінформував, що окупанти сьогодні вдень обстріляли школу в Олешках, де збиралися евакуйовані з дахів будинків люди.

– Люди, які були евакуйовані з дахів будинків, збиралися в будівлі школи. Російські війська обстріляли школу разом із евакуйованими людьми… Тобто вони вирішили добивати людей, – наголосив він.

Рищук додав, що інформації щодо жертв чи поранених під час обстрілу наразі немає.

Міський голова повідомив, що, попри те, що затоплення триває вже дві доби, ще не всі люди врятовані з дахів будинків. За його оцінками, йдеться про сотні людей в Олешках, які чекають на порятунок.

Окупанти роблять все, щоб перешкоджати евакуації там, де люди самі намагалися виїхати. Вони не надали жодних засобів для порятунку.

– Місто Олешки зовсім відрізане, тому що рівень води на дорогах дуже високий. Туди можна заїхати лише на великій техніці або на човнах. Вчора пройшов один човен окупантів, вони зняли відеоролик, як нібито рятують людей, і все, більше їх там не було, – зазначив Рищук.

Він нагадав, що під час окупації російські війська забрали майже всі плавзасоби у населення, і тепер люди не мають можливості рятуватися. Місцеві мешканці знайшли лише кілька човнів і тепер допомагають одне одному.

За інформацією Рищука, цієї ночі підняття рівня води в Олешках завершилося, і вона починає поступово відходити. Є надія, що це станеться протягом 3-5 діб.

Фото: Telegram-канал Херсонщина – Олешки/Каховка

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