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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV

Дивовижний порятунок. Родина, яку ЗСУ евакуювали з даху будинку в окупованих Олешках, розповіла, як це було

Дивовижний порятунок. Родина, яку ЗСУ евакуювали з даху будинку в окупованих Олешках, розповіла, як це було
Фото: Факти ICTV

Напередодні Україну облетіли фото, де люди з окупованої території Херсонщини на даху будинку благають про допомогу. Ввечері з’явилася інформація, що українським військовим вдалося на човні евакуювати родину з окупованої території та вивезти у безпечне місце. Журналістка Фактів ICTV Ольга Читайло відшукала врятовану родину та поспілкувалася з ними, подробиці порятунку читайте у нашому матеріалі. 

Катерина Крупич перед деокупацією частини Херсонської області поїхала на дачу, що на лівому березі. І там застрягла разом з двома дітьми – сином Максимом і донькою Марією. Сім місяців 13 родин жили на острові. Вирватися з окупації можливості не мали. 

– Перекрили Дніпро, і ні човном, ні ботом це нереально було зробити. Ми опинилися сам на сам на острові. Під боком окупанти, які гатять по Херсону. Я зі своєї дачі бачила наше місто, це дуже важко з дітками в такій ситуації, – розповідає жінка. 

Коли дамбу підірвали, родина була у своєму будинку, потім довелося перейти у будинок сусідів. Фото, яке розлетілося соцмережами, зробили саме на цьому даху. 


Коли Катерина з сином почули звуки дрона, вилізли у вікно даху та почали махати і кликати на допомогу. 

– Вони нас випадково помітили, і Макс каже – давай будемо чимось махати, рушником, щоб вони нас помітили. Хлопці просто оглядали територію затоплення і побачили, що ми махаємо з даху, – згадує Катерина. 

Як розповів військовий на псевдо Санта, після підриву Каховської ГЕС із 5:00 ранку українські військові розвідували обстановку з допомогою дронів. Виявляли позиції ворога, як вони відходять, для можливого їх знищення. Коли надійшла інформація, що люди потребують допомоги, вирішили за допомогою безпілотників передати їм їжу та воду. 

Їжу родині передавали декілька разів, різні групи військових. Пляшечку води, яку передав Санта – не п’ють. Будуть зберігати як пам’ять.

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