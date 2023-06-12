В окупованій Якимівці Запорізької області підірвали залізничний міст
У тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області українські партизани підірвали залізничний міст, який російські окупанти використовували для постачання зброї з Криму.
Про це повідомив український військовослужбовець, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.
– У населеному пункті Якимівка тимчасово окупованої території Запорізької області силами партизанів Мелітополя було здійснено підрив залізничного мосту, – зазначив він.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова