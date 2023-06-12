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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В окупованій Якимівці Запорізької області підірвали залізничний міст

В окупованій Якимівці Запорізької області підірвали залізничний міст
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області українські партизани підірвали залізничний міст, який російські окупанти використовували для постачання зброї з Криму.

Про це повідомив український військовослужбовець, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.

– У населеному пункті Якимівка тимчасово окупованої території Запорізької області силами партизанів Мелітополя було здійснено підрив залізничного мосту, – зазначив він.

Війна в Україні, Вибух, Залізниця, Запорізька область, Крим
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