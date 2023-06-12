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Юлия Захарченко, редактор ленты

В оккупированной Якимовке Запорожской области взорвали железнодорожный мост

В оккупированной Якимовке Запорожской области взорвали железнодорожный мост
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированной Якимовке Запорожской области украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, который российские оккупанты использовали для поставки оружия из Крыма.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

— В населенном пункте Якимовка временно оккупированной территории Запорожской области силами партизан Мелитополя был осуществлен подрыв железнодорожного моста, — отметил он.

В сообщении говорится, что через эту логистическую артерию осуществлялось снабжение российских войск с Крыма на временно оккупированную часть Запорожской области.

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Война в Украине, Взрыв, Залізниця, Запорожская область, Крым
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