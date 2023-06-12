В оккупированной Якимовке Запорожской области взорвали железнодорожный мост
Во временно оккупированной Якимовке Запорожской области украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, который российские оккупанты использовали для поставки оружия из Крыма.
Об этом сообщил украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
— В населенном пункте Якимовка временно оккупированной территории Запорожской области силами партизан Мелитополя был осуществлен подрыв железнодорожного моста, — отметил он.
В сообщении говорится, что через эту логистическую артерию осуществлялось снабжение российских войск с Крыма на временно оккупированную часть Запорожской области.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова