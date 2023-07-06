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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Наймолодшій загиблій було лише 21 – Козицький про удар по Львову

Анастасія Сенів, загибла від ракетного удару по Львову 6 липня 2023

Наймолодшій жертві ракетного удару по Львову вночі 6 липня було лише 21.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

– Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі в квартирі у Львові вбила ракета, було лише 21. Росія вбиває нашу молодь, наше майбутнє, – зазначає Максим Козицький.

Загибла – рідна сестра журналіста Varta1 Володимира Садового Анастасія Сенів. Дівчина разом із братом працювала в цьому виданні.

Анастасія загинула разом із матір’ю Мирославою Садовою.

Анастасія Сенів, Мирослава Садова

Фото: Ігор ЗІнкевич

– Анастасія Сенів та її мама Мирослава Садова – сім’я нашого вартового Володимира Садового. Ворожа ракета влучила просто в будинок, в якому вони мешкали… Мої щирі співчуття, Володю. Ми горюємо разом із вами, – повідомив колега загиблої Анастасії та її брата Володимира Ігор Зінкевич.

Найстаршій загиблій було 95.

– Жінка пережила Другу світову війну, але, на жаль, не пережила рашизму, – додає Максим Козицький.

Станом на цю годину підтверджено загибель чотирьох осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали в надії знайти живими ще двох людей, які не виходять на зв’язок.

У лікарні після ракетного обстрілу перебувають 13 осіб.

За даними ОВА, постраждалих – 34, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій – 37.

Відомо, що через ракетний удар руйнувань зазнали понад 30 будинків, понад 250 квартир, десять гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа.

Пошкоджена й одна підстанція у Львові, через що 150 абонентів залишаються без електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Максим КозицькийІгор Зінкевич

Фото: Ігор Зінкевич

Львів, Львівська область, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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