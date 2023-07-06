Наймолодшій загиблій було лише 21 – Козицький про удар по Львову
Наймолодшій жертві ракетного удару по Львову вночі 6 липня було лише 21.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
– Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі в квартирі у Львові вбила ракета, було лише 21. Росія вбиває нашу молодь, наше майбутнє, – зазначає Максим Козицький.
Загибла – рідна сестра журналіста Varta1 Володимира Садового Анастасія Сенів. Дівчина разом із братом працювала в цьому виданні.
Анастасія загинула разом із матір’ю Мирославою Садовою.
– Анастасія Сенів та її мама Мирослава Садова – сім’я нашого вартового Володимира Садового. Ворожа ракета влучила просто в будинок, в якому вони мешкали… Мої щирі співчуття, Володю. Ми горюємо разом із вами, – повідомив колега загиблої Анастасії та її брата Володимира Ігор Зінкевич.
Найстаршій загиблій було 95.
– Жінка пережила Другу світову війну, але, на жаль, не пережила рашизму, – додає Максим Козицький.
Станом на цю годину підтверджено загибель чотирьох осіб.
Рятувальники продовжують розбирати завали в надії знайти живими ще двох людей, які не виходять на зв’язок.
У лікарні після ракетного обстрілу перебувають 13 осіб.
За даними ОВА, постраждалих – 34, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій – 37.
Відомо, що через ракетний удар руйнувань зазнали понад 30 будинків, понад 250 квартир, десять гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа.
Пошкоджена й одна підстанція у Львові, через що 150 абонентів залишаються без електропостачання.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Максим Козицький, Ігор Зінкевич
Фото: Ігор Зінкевич