Уламки ракети впали на будинок у Львові: перші відео з місця

Перші відео з місця падіння уламків ракети на житловий будинок у Львові 6 липня оприлюднив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

– Росія прицільно гатить по житлових будинках, – зауважує керівник області, публікуючи перші кадри з місця події.

На відео видно, що уламки повністю знищили частину будівлю на останньому поверсі. У квартирах – вибиті шибки.

За словами міського голови Андрія Садового, у будинку пошкоджено близько 60 квартир.

Зазнали пошкоджень ще з півсотні автомобілів, які були поблизу з місцем удару.

Розбір завалів триває.

На цю хвилину відомо про трьох загиблих та вісьмох поранених.

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