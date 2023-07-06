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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уламки ракети впали на будинок у Львові: перші відео з місця

Обстріл Львова 6 липня 2023

Перші відео з місця падіння уламків ракети на житловий будинок у Львові 6 липня оприлюднив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

– Росія прицільно гатить по житлових будинках, – зауважує керівник області, публікуючи перші кадри з місця події.

На відео видно, що уламки повністю знищили частину будівлю на останньому поверсі. У квартирах – вибиті шибки.

За словами міського голови Андрія Садового, у будинку пошкоджено близько 60 квартир.

Зазнали пошкоджень ще з півсотні автомобілів, які були поблизу з місцем удару.

Розбір завалів триває.

На цю хвилину відомо про трьох загиблих та вісьмох поранених.

Війна в Україні, Вибух, Львів, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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