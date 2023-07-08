Росіяни обстріляли Лиман на Донеччині, щонайменше 7 загиблих
Сьогодні зранку російські окупанти завдали удару по Лиману – зараз відомо про загибель щонайменше сімох людей.
Про це повідомили в МВС України.
Спочатку голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про загибель шістьох людей та поранення п’ятьох, тепер кількість жертв зросла до семи. Поранених – 13.
За його словами, ворог гатив по місту із реактивної системи залпового вогню Смерч. Обстріл стався близько 10 ранку — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будівлю типографії, приватний будинок. Згоріли три автівки.
На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 500-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Павло Кириленко, поліція Донецької області