Росіяни обстріляли Лиман на Донеччині, щонайменше 7 загиблих

Сьогодні зранку російські окупанти завдали удару по Лиману – зараз відомо про загибель щонайменше сімох людей.

Про це повідомили в МВС України.

Спочатку голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про загибель шістьох людей та поранення п’ятьох, тепер кількість жертв зросла до семи. Поранених – 13.

За його словами, ворог гатив по місту із реактивної системи залпового вогню Смерч. Обстріл стався близько 10 ранку — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будівлю типографії, приватний будинок. Згоріли три автівки.

На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 500-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Павло Кириленко, поліція Донецької області

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