Касетні боєприпаси для України та удар дронів по Кривому Рогу: 500-й день війни

8 Липня, 10:36

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження противника, чотири – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.