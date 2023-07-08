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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Касетні боєприпаси для України та удар дронів по Кривому Рогу: 500-й день війни

Касетні боєприпаси для України та удар дронів по Кривому Рогу: 500-й день війни
8 Липня, 10:36

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження противника, чотири – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

8 Липня, 10:34

Вночі росіяни дронами-камікадзе вдарили по підприємству в Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. Там постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Сталося одразу дві пожежі – вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники загасили полум’я.

Війна в Україні
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