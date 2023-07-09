Херсон двічі протягом ночі був під обстрілом: що відомо
Уночі 9 липня в Херсоні з різницею майже в дві години пролунали вибухи.
Перші гучні звуки, за свідченнями очевидців, було чутно після першої ночі. Повторилися вони й після третьої ночі.
За попередніми даними, обласний центр був під обстрілом ворожої артилерії.
Гатили окупанти по місту з лівого берега Дніпра.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська