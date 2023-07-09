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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Херсон двічі протягом ночі був під обстрілом: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 9 липня в Херсоні з різницею майже в дві години пролунали вибухи.

Перші гучні звуки, за свідченнями очевидців, було чутно після першої ночі. Повторилися вони й після третьої ночі.

За попередніми даними, обласний центр був під обстрілом ворожої артилерії.

Гатили окупанти по місту з лівого берега Дніпра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Вибух, Новини Херсону, Херсон
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