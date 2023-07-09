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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Командири Азову в Україні та відновлення боїв за Бахмут: 501-й день війни

Командири Азову в Україні та відновлення боїв за Бахмут: 501-й день війни
9 Липня, 0:19

Зеленський підбив підсумки за 8 липня

Протягом 500-го дня війни був представлений новий командувач Нацгвардії, а до України повернуто захисників Азовсталі, командирів полку Азов.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 8 липня.

– Добіг кінця цей дуже насичений день. За сьогодні із самого ранку встиг заслухати доповіді з фронту, привітати Головнокомандувача Залужного з днем народження. Потім – молебень із Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм за жертвами війни. Безпекові переговори з партнерами – прем’єр-міністрами Нідерландів і Португалії. Нарешті зустріч із нашими героями – захисниками Маріуполя й Азовсталі. Повернули їх додому. Представив нового командувача Національної гвардії. Та поіменно вшанував усіх героїв цієї війни – нашої повномасштабної оборони, усіх тих, про чию відвагу зараз можна говорити, – написав президент.

На завершення Володимир Зеленський повідомив, що у Львові відбувся спільний молебень за перемогу, українських воїнів та за Україну.

– Дякую всім, хто бʼється заради України! Дякую всім, хто захищає українців та наближає нашу перемогу, – написав він!

Війна в Україні
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