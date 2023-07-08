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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Черкащині сталася ДТП за участю автобуса – 23 людини травмовані

дтп
Фото: ДСНС

У Черкаській області біля Умані у ДТП потрапив автобус із пасажирами.

У поліції Черкаської області повідомили, що водій та 22 пасажири отримали травми та їх ушпиталили.

Аварія сталася близько 02:00 поблизу села Доброводи Уманського району. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебував 41 пасажир.

Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний водій транспортного засобу EOS на заокругленій ділянці дороги вліво не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки.

Внаслідок цього автобус виїхав за межі правого краю проїзної частини дороги та перекинувся.

дтп біля Умані

Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що з метою уникнення пожежі рятувальне відділення АРЗ СП та надзвичайники 14 державної пожежно-рятувальної частини здійснили відключення акумуляторної батареї автобуса, а також змивання паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Джерело: Нацполіція, ДСНС
ДТП, Черкаська область
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