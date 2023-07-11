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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

26 із 28 дронів знищено – Повітряні сили про нічну атаку Шахедів

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 11 липня Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 26 із 28 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

Безпілотники російські окупанти запускали з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край

26 Шахедів, а також розвідувальний безпілотник типу Zala ліквідовані в зоні відповідальності Повітряних командувань Південь та Центр.

Наразі в Повітряних силах ЗСУ ще уточнюють тип вертольоту, який було знищено напередодні.

Відомо, що 10 липня, крім вертольоту, було ліквідовано ще три ударних БпЛА типу Ланцет та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дрони
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