26 із 28 дронів знищено – Повітряні сили про нічну атаку Шахедів

Уночі 11 липня Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 26 із 28 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

Безпілотники російські окупанти запускали з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.

26 Шахедів, а також розвідувальний безпілотник типу Zala ліквідовані в зоні відповідальності Повітряних командувань Південь та Центр.

Наразі в Повітряних силах ЗСУ ще уточнюють тип вертольоту, який було знищено напередодні.

Відомо, що 10 липня, крім вертольоту, було ліквідовано ще три ударних БпЛА типу Ланцет та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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