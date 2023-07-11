26 із 28 дронів знищено – Повітряні сили про нічну атаку Шахедів
Уночі 11 липня Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 26 із 28 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.
Безпілотники російські окупанти запускали з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.
26 Шахедів, а також розвідувальний безпілотник типу Zala ліквідовані в зоні відповідальності Повітряних командувань Південь та Центр.
Наразі в Повітряних силах ЗСУ ще уточнюють тип вертольоту, який було знищено напередодні.
Відомо, що 10 липня, крім вертольоту, було ліквідовано ще три ударних БпЛА типу Ланцет та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.
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