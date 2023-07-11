Бавовна в “глибокому тилу” окупантів: у Новоолексіївці до світанку тривала детонація

Уночі 11 липня в поки що захопленій Новоолексіївці Херсонської області лунали вибухи.

– Нічна бавовна розцвіла в “глибокому тилу” – на захопленому елеваторі у Новоолексіївці, – повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, детонація після вибухів тривала до світанку.

Подробиці, зазначає Іван Федоров, мають надати в Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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