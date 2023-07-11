Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Бавовна в “глибокому тилу” окупантів: у Новоолексіївці до світанку тривала детонація
Уночі 11 липня в поки що захопленій Новоолексіївці Херсонської області лунали вибухи.
– Нічна бавовна розцвіла в “глибокому тилу” – на захопленому елеваторі у Новоолексіївці, – повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, детонація після вибухів тривала до світанку.
Подробиці, зазначає Іван Федоров, мають надати в Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Іван Федоров
Фото: Іван Федоров
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