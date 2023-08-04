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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Хмельницькій області затримали “бізнесмена”, який хотів продати людину за 10 тис. грн

У Хмельницькій області затримали “бізнесмена”, який хотів продати людину за 10 тис. грн
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні затримали чоловіка, який хотів продати людину для зайняття жебрацтвом у Києві. Він погрожував фізичною розправою громадянину, який є інвалідом третьої групи.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. За даними слідства, житель Хмельницької області намагався скористатися уразливим станом місцевого жителя.

Він планував передати людину, яка має інвалідність третьої групи, для зайняття жебрацтвом у столиці. Коли чоловік відмовився, то пригрозив йому фізичною розправою. За передавання особи він отримав від “замовника” 10 тис. грн.

У Хмельницькій області затримали “бізнесмена”, який хотів продати людину за 10 тис. грн

Фото: Офіс генпрокурора

Водночас зловмисник вказав, що готовий і надалі підшуковувати громадян соціально незахищених категорій. Псевдобізнесмена затримали та повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми (ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України).

Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюються всі обставини вчинення злочину та причетні громадяни. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Гроші, Київ, Офіс генпрокурора, Хмельницька область
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