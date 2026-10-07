Посли країн Європейського Союзу погодили внесення до санкційного списку 743 фізичних осіб та 826 компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Однак це рішення ще не є остаточним — списки мають затвердити на рівні міністрів закордонних справ ЄС.

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Погодження відбулося 7 жовтня на рівні послів держав-членів Євросоюзу. Йдеться про персональні обмеження в межах санкційного режиму, запровадженого через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Спочатку проєкт, підготовлений високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, передбачав санкції проти 744 фізичних та 827 юридичних осіб. У погодженому варіанті перелік скоротили на одну особу та одну компанію. Хто саме був виключений, наразі невідомо.

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У документі зазначається, що компанії зі списку входять до переліку підприємств російського військово-промислового комплексу, сформованого урядом РФ, та можуть отримувати державну підтримку і субсидії.

До персонального санкційного списку пропонують внести керівників цих підприємств, оскільки в ЄС вважають, що своєю діяльністю вони підтримують російський ВПК.

Серед підприємств, керівники яких фігурували у проєкті, є компанії у сферах військового кораблебудування та підводного флоту, ракетно-космічної галузі, авіаційного двигунобудування і приладобудування, виробництва артилерії та військової автотехніки, радіоелектроніки, навігаційних і напівпровідникових систем, а також хімічної промисловості й виробництва боєприпасів.

Значну частину списку становлять підприємства, пов’язані з російським підводним флотом. Зокрема, у проєкті згадували керівника Севмашу Михайла Будніченка, гендиректора ЦКБ морської техніки Рубін Ігоря Вільніта, очільника Малахіту Володимира Дорофєєва, а також керівників Адміралтейських верфей, центру судноремонту Звьоздочка та інших підприємств російського ВПК.

Також у проєкті фігурували керівники Об’єднаної ракетно-космічної корпорації, Російської корпорації ракетно-космічного приладобудування та інформаційних систем, Казанського моторобудівного виробничого об’єднання, Мотовиліхинських заводів, структур КамАЗу, а також низки підприємств радіоелектронної та хімічної промисловості.

Окремо посли ЄС погодили санкції проти 77 осіб, яких Росія оголосила “обраними” до Державної Думи від тимчасово окупованих територій України.

Крім того, представники країн ЄС погодили продовження санкційного режиму за поширення та застосування хімічної зброї. Наразі в його межах обмеження діють проти 31 фізичної особи та 6 організацій.

Водночас погодження на рівні послів ще не означає остаточного запровадження санкцій. Як повідомляв Reuters, після цього списки мають передати міністрам закордонних справ ЄС для фінального затвердження у понеділок, 12 жовтня.

Після завершення формальної процедури в Раді ЄС та публікації відповідних актів в Офіційному журналі Євросоюзу санкції передбачатимуть заморожування активів, заборону на надання підсанкційним особам і компаніям коштів чи інших економічних ресурсів. Для фізичних осіб також діятиме заборона на в’їзд до ЄС та транзит через його територію.

Джерело : Радіо Свобода

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