У Запоріжжі чутно звуки вибухів – що відомо

У Запоріжжі під час повітряної тривоги в ніч проти 15 серпня чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, офіційних підтверджень немає.

Зараз по всій країні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про пуски ракет з району Міллєрово (Ту-22 М3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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