У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який напав на нього та напарницю – ЗМІ

Ввечері 29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який напав на нього та напарницю.

Як повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали, поліцейські зупинили автомобіль Jaguar для перевірки.

Під час бесіди із правоохоронцями стався конфлікт. Водій напав на поліцейську та почав її бити, після чого переключився на іншого патрульного.

У результаті бійки один із копів застосував табельну вогнепальну зброю.

Від зазнаних поранень чоловік загинув. Співробітники поліції та медики вже працюють на місці події.

Наразі у поліції подію не коментують. Факти ICTV звернулися за коментарем до місцевого управління ДБР, але поки що не отримали відповіді.

За словами очевидців, водій, у якого вистрелив патрульний, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомляється, що поліцейський відкрив вогонь уже лежачи на землі. Його з напарником довелося відправити в лікарню.

У машині, яку зупинили, також перебували діти. Сім’я загиблого зараз на місці події.

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