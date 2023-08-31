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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Криму лунають вибухи в районі Старокримського полігону та аеродрому в Кіровському

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 31 серпня в поки що окупованому Криму в районах Старокримського полігону та аеродрому в Кіровському чути вибухи та стрілянину.

Кіровський район у Криму

Про це повідомляють місцеві спільноти.

До слова, окупанти жодних оголошень про нібито навчання в цьому районі не робили.

Нагадаємо, що трохи більше як місяць тому, 19 липня, уже вирувала пожежа на полігоні в Кіровському районі.

Тоді сталось влучання у склад із боєкомплектом.

Так званий прем’єр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов навіть заявляв про перекриття траси Таврида та намір тимчасово евакуювати із зони, що прилягає до полігону, жителів чотирьох населених пунктів, тобто понад дві тисячі людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Крымский ветер

Вибух, Крим
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Андрій Почтєв
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