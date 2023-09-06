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Гучно біля порту: у Маріуполі пролунали вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Ввечері 6 вересня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Місцеві жителі інформують, що гучно було в районі порту. Також повідомляють, що працює ППО.

Офіційної інформації наразі немає, стежимо за ситуацією.

Нагадаємо, що востаннє у Маріуполі було гучно вранці 1 вересня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Маріуполь
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