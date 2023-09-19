Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Звільнено Маляр та ще 5 заступників міністра оборони, а також держсекретаря
Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

карта повітряних тривог онлайн

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме сигнал повітряної тривоги сповіщає українців про можливу небезпеку.

На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару, а де ситуація спокійна. Факти ICTV зібрали для вас усі доступні онлайн-карти повітряних тривог в Україні.

Офіційна мапа повітряних тривог України

Зараз дивляться

 

Читайте також
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Карта аеродромів РФ

Карта – Повітряна тривога

На карті можна подивитися не тільки, в яких регіонах повітряна тривога, а й де є небезпека хімічного ураження. Можна перейти на темний або світлий режим.

Умовні позначення:

  • Жовтим кольором позначено ділянки посиленої уваги.
  • Зеленим кольором – хімічна небезпека.
  • Світло-рожевим – повітряна тривога у місті.
  • Темніший рожевий – тривога у громаді.
  • Темно-рожевий – повітряна тривога в районі.
  • Червоний – тривога в області.

Також від розробників цієї онлайн-карти повітряних тривог доступний застосунок для Android та iOS, і Harmony OS. Цей додаток сповіщає про повітряну тривогу в тому регіоні, який ви оберете в налаштуваннях.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням. Ця карта працює за інформацією з каналу Повітряна тривога в Telegram.

Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги в кожному регіоні.

Умовні позначення:

  • Червоний – повітряна тривога.
  • Сірий (чи чорний) – немає тривоги.
  • Білий (чи світло-сірий) – немає інформації.

Мапа сирен України

Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.

Умовні позначення:

  • Помаранчевий – повітряна тривога.
  • Зелений – немає тривоги.
  • Сірий – немає інформації.

Карта повітряних тривог kopiyka.org

Це альтернативна незалежна карта, призначена для онлайн-перегляду тривоги в Україні.

Умовні позначення: 

  • Сірий – немає тривоги.
  • Червоний – повітряна тривога.
  • Білий – немає інформації.

На сервісі також можна увімкнути звукове сповіщення на конкретну область.

Полегшена версія карти https://kopiyka.org/s.

Як звучить сигнал повітряної тривоги

Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже рік, це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій різні, проте в наш час це означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги лунає як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.

Читайте також
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 18.09.2023
DeepStateMap

Війна в Україні, Летальна зброя, тривоги
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта бойових дій на 19.09.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Удар по Львову: горить промисловий склад, з-під завалів дістали двох людей
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
На тимчасово окупованих територіях України перебуває 200 тис. військових РФ – Міллі
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
У Слов’янську, Краматорську і Херсоні прогриміли вибухи – що відомо
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Вибухи у Львові, Харкові та Кривому Розі: 573-й день війни
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

Завантаження

Ігри
Відео
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь