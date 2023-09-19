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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У США зник винищувач F-35, пілоту вдалося катапультуватися

винищувач F-35
Фото: Depositphotos

На території Сполучених Штатів Америки досі тривають пошуки одного з найдорожчих винищувачів F-35B Lightning II, пілот якого був змушений катапультуватися після польоту неподалік бази Чарльстон, розташованої у штаті Південна Кароліна.

За даними Об’єднаної бази Чарльстон, під час польоту виникла невідома проблема, яка змусила пілота катапультуватися з винищувача. Його доправили до медичного закладу в стабільному стані.

Представник бази зазначив, що авіаційний регулятор зосередив пошуки у районі двох озер Молтрі та Меріон на північ від Чарльстона, враховуючи останнє відоме місцеперебування літака.

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Американські військові звернулися за допомогою до громадян, щоб знайти винищувач. Всіх людей, які мають хоча б якусь інформацію, просять зв’язатися з операційним центром Об’єднаної бази Чарльстон.

За даними з відкритих джерел, другий винищувач F-35, який летів у той самий час разом з тим пілотом, повернувся на базу в Чарльстоні без перешкод.

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винищувач F-35

Авіакатастрофи, авіація, військовий літак, Літаки, США
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