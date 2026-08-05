Росія має запас у кілька сотень балістичних ракет і продовжує нарощувати їхнє виробництво. Знищення пускових установок комплексів Іскандер є надзвичайно складним завданням.

Про це заявив радник президента України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Росія збільшує виробництво балістики

За його словами, РФ має запас у кілька сотень балістичних ракет і регулярно поповнює цей арсенал завдяки власному виробництву.

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Щомісяця російська промисловість виготовляє близько 60–70 ракет комплексу Іскандер.

Триває виробництво балістичних ракет до С-400 та ракет Циркон. Загалом РФ може випускати приблизно 100–150 нових ракет щомісяця.

– Росіяни можуть застосовувати щодо нас до 100 балістичних ракет кожного місяця, – зазначив радник президента.

Бескрестнов додав, що однією з основних проблем залишається ураження пускових установок Іскандер.

Перед запуском вони перебувають у русі близько п’яти годин і прокладають маршрут так, щоб мінімізувати ризик виявлення супутниками.

– Впіймати Іскандер на марші чи біля позиції, де він розвертається, дуже складно, – розповів Флеш.

Не менш складним завданням є удари по виробництву цих ракет. Відповідні виробничі потужності розташовані глибоко під землею.

Тиск санкцій майже не впливає на виробництво Іскандерів, оскільки цей комплекс виготовляється переважно з російських комплектуючих та електроніки.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця здатна виробляти близько 120 балістичних ракет.

Разом з іншими видами озброєння це дає їй змогу систематично завдавати масованих ударів по Україні.

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