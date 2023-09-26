Сюди летить ще один дрон! З’явилось відео моменту вибуху в пункті пропуску Орлівка-Ісакча

Минулої ночі нова атака російських дронів-камікадзе була здійснена на українські порти Рені, Ізмаїл та Орлівку. Деякі з безпілотників впали біля порома, що перевозив румунів, які відпливали з прикордонного румунського міста Ісакча.

Згодом у соцмережах з’явилося відео вибухів іранських дронів Shahed на пункті пропуску з Румунією Орлівка-Ісакча. Вибух безпілотника, який стався в Одеській області в ніч на 26 вересня, зафіксували жителі Румунії.

За даними порталу Digi24, російський безпілотник упав за 30-40 м від порома.

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Також портал оприлюднив момент вибуху на пункті пропуску з Румунією Орлівка-Ісакча. За даними порталу, його зняли з території румунської митниці.

– Уперед, летить ще один дрон. Послухайте! Сюди летить ще один безпілотник! Біжіть, він летить сюди! Дивіться, він летить сюди, прямо на митницю, – каже чоловік за кадром.

WATCH: The Romanian media has released a video capturing the incident in the Odesa region, which was filmed at the Isaccea border crossing. pic.twitter.com/2puMFJAYsO — Insider Corner (@insidercnews) September 26, 2023

Мешканці прикордонного міста Ісакча розповіли, що звуки вибухів було чути в проміжку з 2:30 і 3:30, і бачили п’ять або шість безпілотників.

Як пише видання, сповіщень про небезпеку від органів влади, які почали розсилати румунам, не було надіслано.

Робота пункту пропуску Орлівка-Ісакча

Спочатку берегова охорона Румунії оголосила про перекриття руху через пункт пропуску Ісакча через атаку РФ з території України.

Утім уже ввечері 26 вересня роботу поромного пункту пропуску на кордоні з Румунією Орлівка-Ісакча було відновлено, повідомила Державна прикордонна служба України.

– Роботу в поромному пункті пропуску Орлівка в Одеській області відновлено, – йдеться в повідомленні.

Атака Росії по пункту пропуску з Румунією

Нагадаємо, це не вперше, коли Росія у спробі атакувати Україну б’є і по прикордонній території. Раніше такі атаки росіян зачіпали й територію Румунії, де, після ударів Росії, знаходили уламки, найімовірніше, дронів Shahed, які летіли в бік українських об’єктів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 26 вересня Росія випустила в бік України 38 баражувальних боєприпасів Shahed, 26 з яких збили Сили протиповітряної оборони. Метою атаки Росії були припортові об’єкти інфраструктури Одеської області. Зокрема, через атаку було пошкоджено будівлю пункту пропуску між Україною та Румунією Орлівка – Ісакча, а також складські приміщення.

Повідомляється, що трьох водіїв вантажівок, які перебували на митниці Орлівки, було поранено. Чотири вантажівки було спалено. Два склади було частково пошкоджено.

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