Сюди летить ще один дрон! З’явилось відео моменту вибуху в пункті пропуску Орлівка-Ісакча

Минулої ночі нова атака російських дронів-камікадзе була здійснена на українські порти Рені, Ізмаїл та Орлівку. Деякі з безпілотників впали біля порома, що перевозив румунів, які відпливали з прикордонного румунського міста Ісакча.

Згодом у соцмережах з’явилося відео вибухів іранських дронів Shahed на пункті пропуску з Румунією Орлівка-Ісакча. Вибух безпілотника, який стався в Одеській області в ніч на 26 вересня, зафіксували жителі Румунії.

За даними порталу Digi24, російський безпілотник упав за 30-40 м від порома.

Також портал оприлюднив момент вибуху на пункті пропуску з Румунією Орлівка-Ісакча. За даними порталу, його зняли з території румунської митниці.

WATCH: The Romanian media has released a video capturing the incident in the Odesa region, which was filmed at the Isaccea border crossing. pic.twitter.com/2puMFJAYsO

— Insider Corner (@insidercnews) September 26, 2023