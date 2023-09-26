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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Сюди летить ще один дрон! З’явилось відео моменту вибуху в пункті пропуску Орлівка-Ісакча

Сюди летить ще один дрон! З’явилось відео моменту вибуху в пункті пропуску Орлівка-Ісакча
Фото: Getty Images

Минулої ночі нова атака російських дронів-камікадзе була здійснена на українські порти Рені, Ізмаїл та Орлівку. Деякі з безпілотників впали біля порома, що перевозив румунів, які відпливали з прикордонного румунського міста Ісакча.

Згодом у соцмережах з’явилося відео вибухів іранських дронів Shahed на пункті пропуску з Румунією Орлівка-Ісакча. Вибух безпілотника, який стався в Одеській області в ніч на 26 вересня, зафіксували жителі Румунії.

За даними порталу Digi24, російський безпілотник упав за 30-40 м від порома.

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Також портал оприлюднив момент вибуху на пункті пропуску з Румунією Орлівка-Ісакча. За даними порталу, його зняли з території румунської митниці.

– Уперед, летить ще один дрон. Послухайте! Сюди летить ще один безпілотник! Біжіть, він летить сюди! Дивіться, він летить сюди, прямо на митницю, – каже чоловік за кадром.

Мешканці прикордонного міста Ісакча розповіли, що звуки вибухів було чути в проміжку з 2:30 і 3:30, і бачили п’ять або шість безпілотників.

Як пише видання, сповіщень про небезпеку від органів влади, які почали розсилати румунам, не було надіслано.

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Робота пункту пропуску Орлівка-Ісакча

Спочатку берегова охорона Румунії оголосила про перекриття руху через пункт пропуску Ісакча через атаку РФ з території України.

Утім уже ввечері 26 вересня роботу поромного пункту пропуску на кордоні з Румунією Орлівка-Ісакча було відновлено, повідомила Державна прикордонна служба України.

– Роботу в поромному пункті пропуску Орлівка в Одеській області відновлено, – йдеться в повідомленні.

Атака Росії по пункту пропуску з Румунією

Нагадаємо, це не вперше, коли Росія у спробі атакувати Україну б’є і по прикордонній території. Раніше такі атаки росіян зачіпали й територію Румунії, де, після ударів Росії, знаходили уламки, найімовірніше, дронів Shahed, які летіли в бік українських об’єктів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 26 вересня Росія випустила в бік України 38 баражувальних боєприпасів Shahed, 26 з яких збили Сили протиповітряної оборони. Метою атаки Росії були припортові об’єкти інфраструктури Одеської області. Зокрема, через атаку було пошкоджено будівлю пункту пропуску між Україною та Румунією Орлівка – Ісакча, а також складські приміщення.

Повідомляється, що трьох водіїв вантажівок, які перебували на митниці Орлівки, було поранено. Чотири вантажівки було спалено. Два склади було частково пошкоджено.

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Безпілотники, Війна в Україні, Одеська область, Російська агресія, Румунія
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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